Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні

Глава РПЦ надіслав звернення релігійним діячам та представникам міжнародних організацій, у яких поскаржився на нібито несправедливість до так званої УПЦ МП

Глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої Української православної цервки московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври. Про це йдеться на офіційному сайті РПЦ.

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Кирило пожалівся на розірвання орендного договору з заповідником, що передбачає вихід усіх монахів Московської цереви з приміщень Києво-Печерської Лаври, а також на нібито принижувальні обшуки будівель заповідника, наклеп і тиск із боку влади, ЗМІ та релігійних діячів.

Відповідні звернення глава РПЦ направив: главам помісних православних церков, Папі Римському, Патріарху Коптської церкви, архієпископу Кентерберійському, генеральному секретареві Всесвітньої ради церков, Генеральному секретарю ООН, генеральному секретареві ОБСЄ, генеральному секретареві Ради Європи, верховному комісару ООН з прав людини та директору бюро ОБСЄ з демократичних інституцій та прав людини.

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Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування.

Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.