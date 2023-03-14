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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Московська церква і магічне мислення

glavcom.ua
У лаврі заборонялось годувати птахів
фото з відкритих джерел

Представники московського патріархату намагаються уникнути виселення з Києво-Печерської лаври

Парафіяни московського патріархату через магічне недоумство перебувають у пошуках «апокаліптичних знаків». Їхні «шарики і ролики» ніяк не можуть зв’язати заборону путінської псевдоцеркви з війною проти України.

Раптом виявилося, що на церквах Києво-Печерської лаври почорніли хрести («люде! покайтеся, бо буде пізно»). Дарма, що це природнє явище і стається таке з позолотою постійно. Магічне мислення на те воно і магічне, що дозволяє в обхід раціонального пояснення «впихнути в невпихуєме».

У 2009 році до Києва відбувався візит Кирила Гундяєва. Напередодні приїзду над Києво-Печерською лаврою помітили масову міграцію голубів. Церковні ЗМІ тоді радісно повідомляли, що «божа птаха» таким чином вітає «почесного гостя».

За кілька років потому – у 2012-му – «божа птаха» перетворилася на «виплодок диявола». Голуби загадили все навкруги, зокрема позолочені хрести і бані лаврських церков, які від цього почорніли.

Спочатку проти «крилатих сатаністів» боролися за допомогою табличок, якими заборонялася прочанам годівля голубів. Коли і це не допомогло, керівництво лаври наказало на карнизах будівель встановити шипи, щоб бідні птахи там не влаштовували собі сідало.

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Джерело
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Теги: лавра Російська православна церква в Україні Києво-Печерська лавра птахи церква

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