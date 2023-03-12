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Ревізія мощів у Лаврі. Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ревізія мощів у Лаврі. Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю
Києво-Печерська Лавра
фото: Shutterstock

Мінкульт анонсував ревізію мощів святих у Києво-Печерській Лаврі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників так званої Української православної церкви московського патріархату про кримінальну відповідальність у разі переміщення з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих. Незабаром у заповіднику відбудеться ревізія. Про це міністр сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, у заповіднику міститься понад 800 музейних експонатів, у тому числі мощі святих, які були передані на використання монахам. Щодо них буде проведено окрему ревізію.

«Я хотів би попередити… Якщо рухоме майно, власне музейні експонати, в тому числі мощі, якимось чином кудись будуть переміщені… Остання ревізія була у 2018 році, і все це зафіксовано, всі об’єкти є в переліку. Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП відносно рухомого майна, власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони будуть мати кримінальну відповідальність», – заявив міністр.

Ткаченко додав, що міжвідомча комісія дійшла висновків, що з боку УПЦ МП в Лаврі було багато порушень щодо використання майна, у тому числі новобудови на території Нижньої Лаври без відповідних дозволів тощо.

Як наголосив міністр, що Мінкульт звертатиметься до правоохоронних органів, якщо УПЦ МП відмовиться залишати будівлю Лаври після 29 березня. Ба більше, до складу комісії щодо ревізії включені представники Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України.

«Після завершення ревізії комісії ніхто не говорить, що життя монахів у Лаврі припиниться, але це привід для того, щоб монахи могли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишитися в Лаврі», – підкреслив Ткаченко.

На питання, чи є якісь варіанти залишитися, Ткаченко відповів: «Безперечно, вони (монахи – ред.) прекрасно про це знають. Я сьогодні розмовляв у тому числі зі священниками, які перейшли з УПЦ МП в ПЦУ».

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

До слова, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

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Теги: православна церква Києво-Печерська лавра церква Олександр Ткаченко Мінкульт

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