Найвпливовіший митрополит московської церкви виселяється з Лаври (фото, відео)
Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня
Митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч виселяється та вивозить майно зі своєї келії у Києво-Печерській лаврі у Києві. Про це повідомив священник Андрій Пінчук.
Лідер проросійського крила московського патріархату в Україні втікає зі свого помешкання.
Нагадаємо, у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ МП, серед яких і митрополит Антоній.
Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні.
До слова, керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату.
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