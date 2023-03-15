Найвпливовіший митрополит московської церкви виселяється з Лаври (фото, відео)

Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня

Митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч виселяється та вивозить майно зі своєї келії у Києво-Печерській лаврі у Києві. Про це повідомив священник Андрій Пінчук.

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Лідер проросійського крила московського патріархату в Україні втікає зі свого помешкання.

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Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

Нагадаємо, у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ МП, серед яких і митрополит Антоній.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні.

До слова, керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату.