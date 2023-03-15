Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Найвпливовіший митрополит московської церкви виселяється з Лаври (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Найвпливовіший митрополит московської церкви виселяється з Лаври (фото, відео)
Антоній Паканич покидає домівку
фото: Андрій Пінчук

Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру до 29 березня

Митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч виселяється та вивозить майно зі своєї келії у Києво-Печерській лаврі у Києві. Про це повідомив священник Андрій Пінчук.

Лідер проросійського крила московського патріархату в Україні втікає зі свого помешкання.

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт. 

Нагадаємо, у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ МП, серед яких і митрополит Антоній.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні.

До слова, керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату.

Читайте також: Велике виселення з Лаври: Московська церква скиглить, що не виїде
Теги: церква Києво-Печерська лавра відео лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Лідер Scorpions Клаус Майне розповів, що сказав би при зустрічі Путіну та Зеленському
17 лютого, 19:01
Манекен похвалилася в соцмережі нагородою із підписом голови ГУР МО Кирила Буданова
Колишня ескортниця, яка вихвалялася нагородою від ГУР, звернулася до українців
6 березня, 13:28
Після масової бійки з українцями російські футболісти отримали гроші
Російські футболісти отримали компенсацію після бійки з українцями
22 лютого, 21:06
Гасити вогонь рятувальникам допомагає тактичний робот Alpha Wolf R1
Масштабну пожежу у Києві локалізовано: рятувальникам допомагав робот
25 лютого, 17:49
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру (фото)
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру (фото)
20 лютого, 10:28
Скандальна ДТП Трухіна: ВАКС ухвалив рішення, нардеп готовий скласти мандат
Скандальна ДТП Трухіна: ВАКС ухвалив рішення, нардеп готовий скласти мандат
22 лютого, 15:15
Щільність вогню та мужність воїнів вражає
Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута
25 лютого, 21:22
Попередні подряпини не видно, зате видно велику чорну пляму
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50
2 березня, 08:41
Спецпризначенці СБУ показали, як дроном знищили російський «Сонцепьок» (відео)
Спецпризначенці СБУ показали, як дроном знищили російський «Сонцепьок» (відео)
8 березня, 21:07

Події в Україні

Найвпливовіший митрополит московської церкви виселяється з Лаври (фото, відео)
Найвпливовіший митрополит московської церкви виселяється з Лаври (фото, відео)
В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних
В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних
Загроза удару зростає: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Загроза удару зростає: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу: оцінка аналітиків
Скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу: оцінка аналітиків
Розстріляний за «Слава Україні». Зеленський вручив орден «Золота зірка» матері Мацієвського
Розстріляний за «Слава Україні». Зеленський вручив орден «Золота зірка» матері Мацієвського
Підрив автомобіля в Мелітополі: загинув колаборант (відео)
Підрив автомобіля в Мелітополі: загинув колаборант (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
11K
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
8051
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
7136
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
6599
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту