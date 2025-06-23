Трамп назвав атаку Ірану на американську базу в Катарі «слабкою відповіддю»

Трамп відреагував на удар Ірану по американській базі в Катарі

Пентагон підтвердив, що іранська атака була заздалегідь узгодженою та мала символічний характер

Президент США Дональд Трамп відреагував на удар Ірану по американській базі «Аль-Удейд» у Досі. Відповідні дописи він зробив у соціальній мережі Truth, інформує «Главком».

«Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, яку ми очікували і дуже ефективно відбили. Було випущено 14 ракет – 13 перехоплено, а 1 «відпущена», бо летіла у безпечному напрямку.

Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і практично не завдано шкоди. Найголовніше – вони «випустили пар», і, сподіваюся, ненависті більше не буде. Я дякую Ірану за завчасне попередження – це дозволило уникнути жертв та травм.

Можливо, тепер Іран зможе перейти до миру й гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом заохочую Ізраїль зробити те саме. Дякую за вашу увагу до цього питання!», – написав Трамп.

За 10 хвилин він зробив допис, яким заінтригував мережу. Американський лідер написав: «Вітаю світе, настав час для миру».

Також відомо, що Пентагон підтвердив, що іранська атака була заздалегідь узгодженою та мала символічний характер.

Пентагон підтвердив, що Іран завдав удару по базі «Аль-Удейд» у Катарі як «відповідь, але в основному символічну» на атаку США, що сталася на вихідних.

Офіційний представник заявив, що Іран випустив ракети середньої дальності після попереднього повідомлення катарських і американських посадовців.

Повідомлень про жертви серед американських військових не надходило.

Зауважимо, що Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі. Зокрема, ракети були націлені на авіабазу «Аль-Удейд» – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки.

Тим часом Катар заявив, що залишає за собою право відповісти після того, як Іран обстріляв військову базу США «Аль-Удейд» у Досі у відповідь на атаку США на іранські ядерні об'єкти.