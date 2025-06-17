На Івано-Франківщині командир роти, взводний і водій продавали пальне з військової частини

ДБР затримало трьох військовослужбовців, які продавали дизпаливо місцевим підприємцям









Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади, дислокованої на Івано-Франківщині. Про це повідомляє ДБР, передає «Главком».

За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного з взводів та водія. Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема — під час повітряних тривог та зльотів авіації.

Троє військовослужбовців продавали дизель місцевим підприємцям за 40 грн за л фото: ДБР

Насправді дизельне пальне у великих обсягах продавалося місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною $40 грн за л. Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн.

Досудове розслідування триває. Встановлюються та документуються інші епізоди розкрадання пального.

ДБР задокументувало продаж понад 5 тонн пального фото: ДБР

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Раніше «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України. Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року.

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