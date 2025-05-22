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На Львівщині невідомі побили ветерана, який служить в ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Львівщині невідомі побили ветерана, який служить в ТЦК
На військового ТЦК напали невідомі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нападникам загрожує до трьох років позбавлення волі

У місті Новий Розділ невідомі особи побили військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Правоохоронці встановлюють осіб причетних до злочину. За скоєне нападникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що військовим, якого побили є ветеран війни Нестор Дидик.

«З лютого 2022 року – доброволець у російсько-українській війні. У складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ боронив країну на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я переведений на службу в ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині невідомі побили ветерана, який служить в ТЦК фото 1
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Нагадаємо, що у мережі зʼявився ролик із чоловіком, який представився ветераном і розповів про затримання нібито військовослужбовцями львівського територіального центру комплектування. Як інформує «Главком», на відео з мережі 23-річний хлопець представився Андрієм Баглаєм. Він розповів, що три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоровʼя і має третю групу інвалідності

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Теги: Львівщина бійка ТЦК

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