Трамп запропонував саджати у в'язницю за спалення прапора США

Трамп запропонував ввести відповідальність за підпал національного прапора і заявив, що над відповідним проєктом закону вже ведеться робота

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити кримінальну відповідальність за спалення американського прапора. Про це республіканець розповів, виступаючи перед військовими на військовій базі Форт-Брег у штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє Главком із посиланням на FOX 4 News Dallas-Fort Worth.

«Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти у в'язницю на один рік», – заявив Трамп.

Ініціатива прозвучала на тлі протестів у Каліфорнії проти міграційної політики, раніше озвученої Трампом. Він зазначив, що над відповідним законопроєктом уже ведеться робота із низкою сенаторів.

Нагадаємо, заворушення в Лос-Анджелесі почалися 6 червня у відповідь на рейд федеральних агентів проти нелегальних мігрантів, під час якого затримали 44 особи, пізніше кількість затримани зросла до декількох сотень. Після цього президент направив до штату Нацгвардію США і заявив, що військові залишаться в Каліфорнії до відновлення порядку.

Влада Каліфорнії виступила проти такого підходу. Губернатор Гевін Ньюсом заявив про намір подати до суду, а також публічно засудив використання армії всередині країни.

Натомість Трамп поставив під сумнів компетентність губернатора та навіть припустив можливість арешту губернатора. Він звинуватив місцеву владу в недооцінці ситуації та відсутності подяки федеральним силам. Президент зазначив, що присутність військових дозволила уникнути масштабних руйнувань.

До слова, у центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа.