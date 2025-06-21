Росіяни почали використовувати новий розвідувальний дрон: чим він небезпечний

Літальний апарат може працювати на висоті від одного до трьох кілометрів

Новий БпЛА зовні дуже схожий на «Шахед», що ускладнює його виявлення

Росія почала використовувати новий тип безпілотного літального апарату (БпЛА), призначеного для розвідки прикордонних та прифронтових маршрутів. Головне завдання цього дрона – збирати інформацію для координації ударів «Шахедів» та фіксувати роботу систем протиповітряної оборони. Як інформує «Главком», про це повідомив військовий фахівець у сфері радіотехнологій, якого називають головним дослідником «Шахедів» Сергій Флеш.

За його словами, новий БпЛА зовні дуже схожий на «Шахед», що ускладнює його виявлення. Літальний апарат може працювати на висоті від одного до трьох кілометрів. На такій висоті аналоговий відеопередавач у діапазоні 1.2 ГГц здатний передавати відеозображення на відстань понад 50 кілометрів. Управління здійснюється за допомогою системи ELRS.

Також він розповів, що наразі військові вже мають записи відео, зробленого з цього БПЛА, що дозволяє оцінити його можливості та вдосконалити заходи протидії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала застосовувати дрони-перехоплювачі під час масових атак російських БпЛА.

Нагадаємо, що Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні