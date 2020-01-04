Лівія скасувала угоду щодо введення турецьких військ



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Тріполі попросив Радбез ООН провести екстрене засідання

Лівійський парламент, визнаний міжнародним співтовариством, проголосував за скасування угоди про введення турецьких військ на територію країни. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

У парламенті також закликали припинити відносини з Туреччиною і закрити посольства, щоб протистояти втручанню в справи Лівії. Керівник парламентського комітету з оборони зажадав, щоб главу міжнародно визнаного уряду національної згоди в Лівії Файєз аль-Сарраджа звинуватили в державній зраді.

Відзначається, що Тріполі попросив Радбез ООН провести екстрене засідання і перешкодити інтервенції Анкари, а також анулювати угоди між нею і аль-Сарраджем.

Нагадаємо, Лівія запросила у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

Як повідомлялося, командувач лівійської національної армією фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію на підконтрольній йому території східної Лівії для протидії зовнішній агресії. Фельдмаршал закликав лівійців згуртуватися.