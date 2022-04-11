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    Кримінал

    СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України (фото, відео)

    Співробітники СБУ&nbsp;схопили зрадника на Донеччині - СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України (фото, відео)
    Співробітники СБУ схопили зрадника на Донеччині
    фото: СБУ

    Зрадник передавав Росії важливу таємну інформацію

    Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який зробив в Україні серйозну кар’єру – працював у Адміністрації колишнього президента та інших державних структурах. Тож зрадник мав змогу передавати ворогу важливу інформацію. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Затриманий зізнається, що з 2014 року працював на головне управління генштабу збройних сил РФ. Був завербований ворожими спецслужбами після того, як утік з Донеччини до Бєлгорода.

    Російські куратори обрали йому псевдонім «Регін» і поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня. Для цього навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, цей агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську. Ворожі спецслужби також оплачували йому навчання і поїздки за кордон.

    Окрім таємної інформації, зрадник збирав компрометуючі дані про посадовців різного рівня та їхніх родичів. Це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами.

    З початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання: збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо.

    У ході розробленої спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили місце його перебування та схопили зрадника на Донеччині.

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    СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України (фото, відео)
    СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України (фото, відео)
    СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України (фото, відео)

    Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога, надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні.

    Наразі з ним проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжка державних зрадників і колаборантів, які працюють на ворога.

    Агенту загрожує довічне позбавлення волі.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України (фото, відео)