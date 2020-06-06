  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранені

    • Розсилка
    Українські бійці у відповідь на&nbsp;обстріли&nbsp;застосували чергові вогневі засоби - Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранені
    Українські бійці у відповідь на обстріли застосували чергові вогневі засоби

    Російські окупанти гатять із мінометів і ПТРК

    Збройні формування Російської Федерації від початку доби здійснили чотири обстріли на Донбасі. Поранень зазнали двоє українських військових.

    Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    «Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши зокрема і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник випустив сім мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Опитного.

    Поруч Мар’їнки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у районі Богданівки – використав протитанкові ракетні комплекси.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Оріхового окупанти вели вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    «Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримав поранення», – поінформували в штабі.

    Також підкреслюється, що українські бійці у відповідь на обстріли застосували чергові вогневі засоби, «після чого окупанти згорнули свою злочинну активність». Втрати противника уточнюються, додали в штабі.

    Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ