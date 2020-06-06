П’ять років в’язниці. Двох пенсіонерів засудили за організацію фейкового референдуму на Донбасі



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11 травня 2014 року на частині території Донецької області відбувся псевдореферендум з визнання самостійності терористичної «Донецької народної республіки»

Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції – замінив випробовальний термін на реальний

Донецький апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора і скасував вирок Краснолиманського міського суду Донецької області від 10 лютого 2020 року, призначиши п’ять років позбавлення волі двом пенсіонерам Донецької області, які організували так званий референдум щодо визначення державної самостійності «Донецької народної республіки» 11 травня 2014 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 27 травня.

За даними досудового розслідування, за день до фейкового референдуму, 10 травня 2014 року до обвинуваченої зателефонувала невідома жінка, яка представилася головою передвиборчого штабу та повідомила їй, що вона буде головою виборчої комісії у селі Щурове Лиманського району Донецької області. Тамтешня виборча дільниця розташовувалася у приміщені кафе.

Того ж дня обвинувачена підшукала людей для формування дільничної комісії. Один із них, інший обвинувачений у справі, виконував обов’язки заступника голови дільничної комісії.

У день так званого референдуму обвинувачені видавали «бюлетені для голосування», здійснили підрахунок голосів після закриття дільниць, виконували інші організаційні заходи.

Вказані дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 КК України («Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України»).

В апеляційній скарзі прокурор прохав скасувати вирок через невідповідність призначеного судом першої інстанції покарання для обох обвинувачених. Наголосив, що суд першої інстанції не враховав, що під час судового розгляду будь-яких пом`якшуючих обставин не встановлено; провину у вчиненні кримінального правопорушення обвинувачені не визнали; судом не надана належна оцінка характеру та ступеню суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення.

Апеляційний суд заявив, що Краснолиманський міський суд, звільняючи обвинувачених від реального покарання, не врахував, що вони скоїли кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України. Відповідно до ст.12 КК України, це належить до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Висновки ж суду першої інстанції щодо необхідності призначення покарання обвинуваченим у вигляді позбавлення волі та звільнення їх від призначеного покарання з іспитовим терміном ґрунтуються лише на даних щодо осіб обвинувачених та досудової доповіді.

Так, у досудових доповідях Лиманського міського відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області сказано, що виправлення обвинувачених без позбавлення волі на певний термін можливе та не становить небезпеки для суспільства.

При цьому колегія суддів апеляційної інстанції наголосила, що сам по собі факт пенсійного віку та досудова доповідь органу пробації не можуть бути самостійними підставами для звільнення обвинувачених від відбування покарання з випробуванням. Пенсійний вік обвинувачених жодним чином не завадив їм вчинити тяжкий злочин, а отже жодним чином не знижує їх суспільної небезпеки.

«На підставі викладеного, колегія суддів вважає за необхідне призначити обвинуваченій та обвинуваченому реальне покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 110 КК України, що буде сприяти їх виправленню та попередить вчинення ними нових злочинів», - вважає апеляційний суд.

Вирок Донецького апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення.