Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено



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Українські військові, застосувавши чергові вогневі засоби, дали загарбникам гідну відповідь

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Наші воїни, рішуче застосувавши чергові вогневі засоби, дали загарбникам гідну відповідь», – запевнили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» проти оборонців Авдіївки ворог задіяв 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їх злочини не залишаться безкарними. Після чого загарбники припинили свою діяльність», – йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

«Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта», – додали у штабі.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.