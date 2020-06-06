Бойовики на Донбасі здійснили чотири обстріли, поранені двоє українських захисників
Підрозділи ООС відповіли ворогу інтенсивним вогнем з гранатометів та стрілецької зброї
Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська на Донбасі відкривали вогонь чотири рази. Внаслідок обстрілів поранено двох українських воїнів. Про це повідомили у пресцентрі Міноборони України.
«На Луганському напрямку після 8-ї години ранку зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове. На Донецькому напрямку з о пів на 9-ту ранку до 10.00 окупанти випустили 2 протитанкові ракети по наших опорних пунктах поблизу Богданівки, а також 7 мін 120-го калібру по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Опитного. У цей же період в районі Мар’їнки ворог застосував великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.
В Міноборони зазначають, що підрозділи Об’єднаних сил ранковий сплеск активності противника погасили інтенсивним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї і на даний час тримають ситуацію під повним контролем.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.