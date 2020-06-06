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    Здоров'я

    У Збройних Силах за минулу добу – чотири нових випадки Covid-19

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    В ЗСУ на коронавірус&nbsp;хворіють 135 осіб&nbsp; - У Збройних Силах за минулу добу – чотири нових випадки Covid-19
    В ЗСУ на коронавірус хворіють 135 осіб 

    Загалом на коронавірус хворіють 135 військовослужбовців

    У Збройних Силах України 6 червня хворіє 135 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на Covid-19. Про це повідомило командування медичних сил ЗСУ.

    «У закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець, Київська клінічна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Дві особи (Львівська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 працівник ЗС України) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

    Зазначають, що всього за час пандемії одужало – 142 особи, летальних випадків – 4.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 626 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 22 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    здоров'я ЗСУ медицина коронавірус
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