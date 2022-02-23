Бойовики обстріляли на Донеччині дитсадок і будинки, є поранена (фото, відео)

Четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями

Російські окупаційні війська на Донеччині обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. Про це повідомляє управління Нацполіції в Донецькій області.

У селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву снаряду поранено жінку. Анкетні дані постраждалої встановлюються. У Зеленопіллі четверо дітей на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями. Потім дітей забрали батьки.

Відстань від село Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування – 5 км. Поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Роботу поліції на місці контролює начальник Бахмутського районного відділу поліції Дмитро Приступин.

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються. За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомлялося, на Донбасі чоловіки маскуються у жіночих сукнях від мобілізації окупантів.

Нагадаємо, ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО)

Також стало відомо, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх. Нагадаємо, російські ЗМІ публікують відео із мобілізаційних пунктів у Луганську. На кадрах чоловіки отримують форму та іншу амуніцію.

Раніше стало відомо, що у «ЛДНР» окупанти оголосили насильницьку мобілізацію. Тим, хто залишилися на окупованих територіях, приходять СМС із закликом «захистити» самопроголошені республіки, крім цього чоловіків насильно затягують у мобілізаційні пункти.

Напередодні український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у «ДНР» почалася примусова мобілізація.