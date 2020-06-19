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    Війна на Донбасі: ворог п’ять разів порушував «тишу»

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    Окупанти сьогодні стріляли з мінометів та гранатометів - Війна на Донбасі: ворог п’ять разів порушував «тишу»
    Окупанти сьогодні стріляли з мінометів та гранатометів

    Оборонців Хутора Вільного протягом години окупанти обстрілювали з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм

    Російські окупаційні війська з опівночі здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю», - йдеться у вечірньому зведенні.

    Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського вранці окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Шумів обстріляли українських військових із мінометів калібру 82 мм. По околицях Оріхового бойовики випустили 6 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

    Оборонців Хутора Вільного протягом години окупанти обстрілювали з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також застосували ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

    Зазначається, що українські військові негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили ворога припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

    За інформацією штабу, під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське в результаті розриву міни зазнали поранень двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Їм надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених задовільний.

     

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