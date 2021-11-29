Бойовики поранили на Донбасі українського військового

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу

У понеділок, 29 листопада, збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. У результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, бойовики в районі Світлодарська та Старогнатівки відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, у бік Станиці Луганської російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. У напрямку населеного пункту Старий Айдар окупаційні війська вели обстріл з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Новолуганського найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

«У результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний», – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

До слова, із 29-річним старшим солдатом Алі Наібом Алхасли, котрий загинув у п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил, прощатимуться у вівторок, 30 листопада.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні–лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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