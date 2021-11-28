Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі

До війська Алі Алхасли долучився 2018 року

Із 29-річним старшим солдатом Алі Наібом Алхасли, котрий загинув у п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил,прощатимуться у вівторок, 30 листопада. Де поховають бійця, нині ще вирішують. Про це «Суспільному» повідомив речник Харківської облдержадміністрації Сергій Кіш.

На Facebook-сторінці благодійного фонду допомоги ветеранам та військовим «Повернись живим» вказано, що Алі народився в Азербайджані, жив у Харкові. Був спортсменом.

«До війська він долучився 2018 року, і захищав свою другу Батьківщину на фронті в лавах протитанкового підрозділу роти вогневої підтримки 54 окрема механізована бригада. До війська Алі був активним спортсменом, професійно займався бойовими мистецтвами і здобував перемогу за перемогою. Варто відзначити хоча б те, що на рингу він виступав з написом українською «Воїн», – ідеться у дописі фонду.

Нагадаємо, 26 листопада російські бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок обстрілів загинув один військовий.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, аби змусити ворога припинити обстріли.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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