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    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі

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    Алі народився в Азербайджані, жив у Харкові - Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Алі народився в Азербайджані, жив у Харкові
    фото: «Повернись живим»/Facebook

    До війська Алі Алхасли долучився 2018 року

    Із 29-річним старшим солдатом Алі Наібом Алхасли, котрий загинув у п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил,прощатимуться у вівторок, 30 листопада. Де поховають бійця, нині ще вирішують. Про це «Суспільному» повідомив речник Харківської облдержадміністрації Сергій Кіш.

    На Facebook-сторінці благодійного фонду допомоги ветеранам та військовим «Повернись живим» вказано, що Алі народився в Азербайджані, жив у Харкові. Був спортсменом.

    «До війська він долучився 2018 року, і захищав свою другу Батьківщину на фронті в лавах протитанкового підрозділу роти вогневої підтримки 54 окрема механізована бригада. До війська Алі був активним спортсменом, професійно займався бойовими мистецтвами і здобував перемогу за перемогою. Варто відзначити хоча б те, що на рингу він виступав з написом українською «Воїн», – ідеться у дописі фонду.

    Нагадаємо, 26 листопада російські бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок обстрілів загинув один військовий.

    Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, аби змусити ворога припинити обстріли.

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    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі
    фото: novynarnia.com

    Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

    Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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    Теги: Росія Міноборони війна Путін ОРДЛО
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    Стала відома дата прощання з харківським військовим, який загинув на Донбасі