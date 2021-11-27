Стало відомо імя військового, який учора загинув на Донбасі

29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наіб став жертвою снайперської кулі

У п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наіб. Його смертельно поранила куля снайпера. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун у Facebook.

«26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб», – написав він.

За його словами, медики намагалися врятувати життя військового, проте не змогли.

Нагадаємо, 26 листопада російські бойовики на Донбасі двічі відкрили вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок обстрілів загинув один військовий.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, аби змусити ворога припинити обстріли.

Раніше Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

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