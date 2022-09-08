Білорусь почала військові навчання: основні напрямки

Військові навчання у Білорусі триватимуть до 14 вересня

Військові навчання відбуватимуться у Брестській області Білорусі, що межує з Україною

У Білорусі розпочалися командно-штабне навчання Збройних сил країни, яке триватиме до 14 вересня. Військові маневри відбувають під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил – першого заступника міністра оборони Білорусі Віктора Гулевича, повідомили у пресслужбі білоруського оборонного відомства.

Для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон Брестський та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях Білорусі.

«Навчання дозволить на практиці відпрацювати ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захоплених противником, відновлення контролю за державним кордоном у зонах (смугах) відповідальності об'єднань, авіаційну підтримку військ, забезпечення силових заходів воєнного стану, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника та незаконними військовими формуваннями», – розповіли у Міноборони Білорусі.

У відомстві наголосили, що «для максимальної прозорості перед міжнародною спільнотою та зміцнення регіональної безпеки» для участі у спостереженні за активною фазою навчання запросили представників військово-дипломатичного корпусу іноземних країн, акредитованих при Міністерстві оборони Білорусі.

Нагадаємо, від початку вересня фіксується збільшення військової активності у південно-західних районах Брестської області. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що у Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки.

Також повідомлялося, що білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною.