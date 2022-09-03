Білоруські бойовики стягують військову техніку до кордону з Україною
У район Бреста йде підвезення як машин постачання, так і більш серйозного озброєння
У Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Telegram.
Зазначається, що збільшення військової активності у південно-західних районах Брестської області фіксують останні кілька днів.
«Судячи з усього, це пов'язано з проведенням запланованих навчань на полігоні «Брестський» 38 одшбр, які продовжені до 11 вересня», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з кінця серпня в район Бреста йде підвезення як машин постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і більш серйозного озброєння.
Отже, за останні кілька днів у прикордонні з Україною райони Брестської області перекинули:
- ЗРК «С-300» – 2 одиниці;
- Т-72 – мінімум 6 одиниць;
- БМП – 5 одиниць;
- Гаубиці – 4 одиниці;
- РСЗВ «Град» – понад 17 одиниць;
- САУ 2С5 «Гіацинт-С» – 2 одиниці;
- 1В12 – 3 одиниці;
- БТР/БРДМ – 23 одиниці;
- РЛС – 1 одиниця.
Зазначається, що таке число військ недостатньо для агресії проти України.
«Ймовірно, стягування додаткової техніки у прикордонні райони може бути черговою спробою нарощування напруги», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною. Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.
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