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Білоруські бойовики стягують військову техніку до кордону з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білоруські бойовики стягують військову техніку до кордону з Україною
Білоруси стягують до кордону комплекси «С-300», «Гради» і САУ
фото ілюстративне

У район Бреста йде підвезення як машин постачання, так і більш серйозного озброєння

У Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Telegram.

Зазначається, що збільшення військової активності у південно-західних районах Брестської області фіксують останні кілька днів.

«Судячи з усього, це пов'язано з проведенням запланованих навчань на полігоні «Брестський» 38 одшбр, які продовжені до 11 вересня», – йдеться у повідомленні.

Білоруські бойовики стягують військову техніку до кордону з Україною фото 1

Повідомляється, що з кінця серпня в район Бреста йде підвезення як машин постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і більш серйозного озброєння.

Отже, за останні кілька днів у прикордонні з Україною райони Брестської області перекинули:

  • ЗРК «С-300» – 2 одиниці;
  • Т-72 – мінімум 6 одиниць;
  • БМП – 5 одиниць;
  • Гаубиці – 4 одиниці;
  • РСЗВ «Град» – понад 17 одиниць;
  • САУ 2С5 «Гіацинт-С» – 2 одиниці;
  • 1В12 – 3 одиниці;
  • БТР/БРДМ – 23 одиниці;
  • РЛС – 1 одиниця.

Зазначається, що таке число військ недостатньо для агресії проти України.

«Ймовірно, стягування додаткової техніки у прикордонні райони може бути черговою спробою нарощування напруги», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною. Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

Теги: війна Білорусь кордон військова техніка

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