Біля кордону України білоруси відпрацюють «звільнення захоплених територій»

Для відпрацювання дій військ залучено полігон Брестський та ділянки у двох областях Білорусі

Військові навчання в Білорусі триватимуть до 14 вересня

На території Білорусі поблизу українського кордону розпочалися військові навчання. Під час них планується відпрацювати питання «звільнення захоплених територій». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 вересня.

Також Генштаб інформує, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки Білорусь.

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалися командно-штабні навчання збройних сил країни, яке триватиме до 14 вересня. Військові маневри відбувають під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил – першого заступника міністра оборони Білорусі Віктора Гулевича.

Для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон Брестський та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях Білорусі.

Нагадаємо, від початку вересня фіксується збільшення військової активності у південно-західних районах Брестської області. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що у Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки.

Також повідомлялося, що білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною.