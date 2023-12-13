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Британська розвідка повідомила, де росіяни облаштували майданчики для запуску дронів по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, де росіяни облаштували майданчики для запуску дронів по Україні
12 грудня Росія запустила 15 «шахідів» з Балаклавського району Криму
фото ілюстративне

Росіяни обладнали в окупованому Криму вже п'ять майданчиків для запуску дронів камікадзе типу Shahed

Росія створила в Криму п'ять стартових майданчиків для безпілотників типу «Шахед», щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, росіяни обладнали в окупованому Криму вже п'ять майданчиків для запуску дронів камікадзе типу Shahed по Україні.

Як зазначається, РФ, найімовірніше, розосереджує свої можливості запуску БПЛА в декількох місцях як для захисту своїх сил, так і для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони.

У відомстві нагадали, що 12 грудня Росія запустила 15 «шахідів» з Балаклавського району Криму. Це новий майданчик запуску дронів на південь від Севастополя.

Зазначається, що з початку вересня 2023 року росіяни використовували мис Чауда у Криму для запуску «шахідів». Проте 5 грудня окупанти заявили, що нібито перехопили 41 безпілотник у районі Криму, зокрема, у біля мису Чауда.

«Балаклава є п'ятим офіційно підтвердженим місцем запуску дронів. Крім мису Чауда, майданчики розташований у Єйську (Краснодарський край), Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край) та Курську» - резюмували у відомстві.

У розвідці вважають, що РФ розосередить свої можливості запуску БПЛА на кількох локаціях, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Зокрема, Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки дронів, щоб змусити Київ адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.

Триває 658-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів противника.

Теги: британська розвідка безпілотник Крим

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