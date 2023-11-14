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У Брянській області безпілотники атакували хімічний завод

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Брянській області безпілотники атакували хімічний завод
фото ілюстративне

Дах цеху був пробитий у трьох місцях

Вночі 14 листопада у Брянській області було знайдено безпілотник начинений вибухівкою. Про це повідомляє Telegram-канали Baza.

За даними каналу видання, у ніч на 14 листопада в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу місцеві мешканці знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.

«У цеху «Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР», що будується, розташованого в селищі Сільце, було виявлено безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб. «Внаслідок падіння безпілотника постраждалих немає», – зазначили на каналі.

Також вночі за словами міністерства оборони РФ, чотири «українські» БПЛА знищені над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа і постраждали двоє людей.

Також Росія заявила про атаку безпілотників у небі над Калузькою та Тверською областями.

Теги: безпілотник росія пожежа

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