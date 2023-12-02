Британська розвідка розкрила, як РФ придушує невдоволення дружин мобілізованих

Російська влада пропонує сім'ям солдатів нагороду за мовчання

Кремль, швидше за все, намагається присікти публічне невдовлення дружин російських солдатів. Їх намагаються підкупити або дискредитувати в інтернеті. Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Британії у мережі X.

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Британські розвідники дослідили незалежні російські ЗМІ та коментарі самих невдоволених дружин. Аналіз показав, що в останні тижні російська влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів.

Як пише розвідка, 27 листопада цьогоріч одна з відомих онлайн-спільнот дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації». Пізніше на групу причепили ярлик, який попереджає про нібито «фейки». Імовірно, це відбулося з подачі прокремлівських авторів.

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«Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже більше року перебувають на лінії фронту», – резюмувала розвідка.

Нагадаємо, що віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ».

Як повідомлялося, дружини російських окупантів 7 листопада провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну.

До слова, триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.