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Британська розвідка розкрила, як РФ придушує невдоволення дружин мобілізованих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила, як РФ придушує невдоволення дружин мобілізованих
Пікет дружин мобілізованих окупантів у Москві
фото: «Важные истории»/Telegram

Російська влада пропонує сім'ям солдатів нагороду за мовчання

Кремль, швидше за все, намагається присікти публічне невдовлення дружин російських солдатів. Їх намагаються підкупити або дискредитувати в інтернеті. Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Британії у мережі X.

Британські розвідники дослідили незалежні російські ЗМІ та коментарі самих невдоволених дружин. Аналіз показав, що в останні тижні російська влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів.

Як пише розвідка, 27 листопада цьогоріч одна з відомих онлайн-спільнот дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації». Пізніше на групу причепили ярлик, який попереджає про нібито «фейки». Імовірно, це відбулося з подачі прокремлівських авторів.

«Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже більше року перебувають на лінії фронту», – резюмувала розвідка.

Нагадаємо, що віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ». 

Як повідомлялося, дружини російських окупантів 7 листопада провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну.

До слова, триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

Теги: британська розвідка мобілізація війна росія

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