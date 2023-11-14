Уночі окупанти випустили по Україні «Шахеди» й ракети: деталі атаки

Українські захисники знищили сім «Шахедів»

У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край Росії) було зафіксовано пуски дев’яти ударних БпЛА Shahed-136/131.

Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (тимчасово окупований Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

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«У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено сім ударних БпЛА Shahed-136/131», – звітує Командування Повітряних сил.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Увечері 13 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили, що російські терористи запустили ударні дрони типу «Шахед».

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

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Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.