Нічна атака на Україну: Повітряні сили розповіли подробиці удару

Ворожі дрони було знищено в межах шести областей України

Знищено 100% дронів та дві ракети

У ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дрони було запущено з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ), а ракети – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього в ударі було задіяно:

Будь ласка, читайте текст після реклами

21 ударний БплА Shahed-136/131;

три керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«У результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!» – йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада масштабна повітряна тривога тривала понад 3 години.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлялося про вибухи на Хмельниччині та Київщині. Працювали сили ППО.