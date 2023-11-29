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Нічна атака на Україну: Повітряні сили розповіли подробиці удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: Повітряні сили розповіли подробиці удару
Ворожі дрони було знищено в межах шести областей України
фото з відкритих джерел

Знищено 100% дронів та дві ракети

У ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дрони було запущено з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ), а ракети – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього в ударі було задіяно:

  • 21 ударний БплА Shahed-136/131;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«У результаті бойової роти усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!» – йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада масштабна повітряна тривога тривала понад 3 години.

Повідомлялося про вибухи на Хмельниччині та Київщині. Працювали сили ППО.

Теги: ракета безпілотник Україна війна окупанти

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