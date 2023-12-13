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Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Українські захисники тримають оборону
фото: Служба зв'язків з громадськістю 1 окремої танкової Сіверської бригада

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 грудня

Триває 658-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів противника.

За даними аналітиків проєкту DeepState, російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки в Донецькій області. Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки. Південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії, бої тривають.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському напрямку та нещодавно просунулися на південь від Бахмута. ЗСУ витіснили росіян з позицій біля Степового. 

 

Теги: ЗСУ війна

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