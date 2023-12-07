Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий
На місці удару виникла пожежа
фото ілюстративне

Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя

У ніч на 7 грудня російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Наші сили ППО збили переважну кількість «Шахедів», проте, на жаль, є влучання», – інформував він.

Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя. «Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», – розповів Кіпер.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ударних БпЛА противника.

Уночі у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона.

Є інформація, що безпілотники прямували на Україну, пролітаючи територію Румунії та Молдови.

Теги: окупанти війна Одещина безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони стали невід'ємною частиною війни
Війна дронів. Неочевидні перешкоди у підготовці операторів БПЛА
7 листопада, 13:16
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
26 листопада, 07:57
Пошкоджено низку приватних будинків
РФ атакувала Одещину ракетами і дронами, є прильоти (фото)
11 листопада, 08:36
На півдні знищено вісім ворожих дронів
На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт
18 листопада, 08:38
Українські захисники вночі збивають ворожі дрони
Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)
14 листопада, 19:44
Ворог запустив дрони із напрямку Приморсько-Ахтарськ
Уночі РФ ударила по Україні ракетами і дронами: деталі від ЗСУ
17 листопада, 08:04
Українські захисники відбили нічну ворожу атаку
Сили ППО збили майже півтора десятка дронів: деталі нічного бою
22 листопада, 07:29
«Шахеди» заходили на Київ хвилями з різних напрямків
Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
25 листопада, 08:57
Окупанти фарбують деякі «Шахеди» у чорний колір
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
Вчора, 13:36

Новини

Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий
Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий
Пасажир залишився без ніг: На Одещині поліцейський напідпитку скоїв ДТП (фото)
Пасажир залишився без ніг: На Одещині поліцейський напідпитку скоїв ДТП (фото)
В центрі Одеси обвалився житловий будинок (фото)
В центрі Одеси обвалився житловий будинок (фото)
На Одещині міська рада за 3,5 млн грн продає памʼятку архітектури (фото)
На Одещині міська рада за 3,5 млн грн продає памʼятку архітектури (фото)
Одесу атакують дрони, пролунав вибух
Одесу атакують дрони, пролунав вибух
На Одещині викрито псевдопредставників ТЦК, які вимагали по $20 тис. з ухилянтів
На Одещині викрито псевдопредставників ТЦК, які вимагали по $20 тис. з ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
38K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
34K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
27K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
23K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села
15K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua