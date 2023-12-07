Росія дві години атакувала дронами Одещину: є прильоти і загиблий

Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя

У ніч на 7 грудня російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Наші сили ППО збили переважну кількість «Шахедів», проте, на жаль, є влучання», – інформував він.

Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя. «Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», – розповів Кіпер.

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Нагадаємо, у ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ударних БпЛА противника.

Уночі у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона.

Є інформація, що безпілотники прямували на Україну, пролітаючи територію Румунії та Молдови.