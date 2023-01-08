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Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ
фото з відкритих джерел

Окупанти працюють над удосконаленням оборони

Протягом останніх тижнів росіяни зміцнювали оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Росія зберігає великі сили в цьому секторі.  Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

«Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі», – ідеться у повідомленні.

Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка фото 1

Як пише британська розвідка, великий прорив Збройних сил України у Запорізькій області зруйнує «наземний міст» між територією РФ та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве головну мету росіян – так зване «звільнення Донбасу». Військове керівництво РФ наразі має вирішити, куди з цих двох напрямків перекинути більше сили для оборони.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

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Теги: розвідка росія Міноборони Генштаб мобілізація радник звільнення Олексій Арестович британська розвідка росіяни

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