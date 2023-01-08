Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка

Окупанти працюють над удосконаленням оборони

Протягом останніх тижнів росіяни зміцнювали оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Росія зберігає великі сили в цьому секторі. Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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«Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі», – ідеться у повідомленні.

Як пише британська розвідка, великий прорив Збройних сил України у Запорізькій області зруйнує «наземний міст» між територією РФ та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве головну мету росіян – так зване «звільнення Донбасу». Військове керівництво РФ наразі має вирішити, куди з цих двох напрямків перекинути більше сили для оборони.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.