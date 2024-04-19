Чому впав Ту-22М3 і чим він унікальний. Розбір від пілота важкого бомбардувальника

Для Росії літак важливий тим, що може нести ракети, які запускаються на сотні кілометрів

Оприлюднені відео падіння Ту-22М3 не дають однозначної відповіді про те, чому саме впав літак. Можуть бути декілька причин, одна з яких – поява в Україні модернізованих ракет, які можуть його збити.

Таку думку в коментарі «Главкому» висловив науковий співробітник полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації, ексльотчик найшвидшого у світі важкого бомбардувальника Ту-22М3 Геннадій Дерикаптан. З 1998 по 2002 рік він обіймав посаду помічника командира літака Ту-22М3.

На запитання про те, в чому унікальність Ту-22М3 Дерикаптан відповів коротко: «Ні в чому. Хіба, в тому, що він найбільше шкоди приносить нам».

За словами експерта, для Росії літак важливий тим, що може нести ракети, які запускаються на сотні кілометрів (Х-22 різних модифікацій), а інших, новіших літаків для такої роботи в Росії немає. Експерт підкреслив, що ці літаки в Росії вже не випускаються, проводяться лише капітальні ремонти.

Бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ фото з відкритих джерел

Геннадій Дерикаптан каже, що до повномасштабної війни на літаках Ту-22М3 і модернізованих стояла французька авіоніка. Але з огляду на західні санкції, чи є в окупантів можливості закуповувати і встановлювати іноземне обладнання, невідомо.

«Зараз вони ставлять, може, китайську, може, іранську авіоніку, не знаю», – міркує колишній пілот Ту-22М3.

Чому впав літак?

Причина падіння літака достеменно невідома. Російська офіційна версія каже про те, що літак впав через технічні несправності. Україна каже, що він був збитий ракетою комплексу С-200. За словами Геннадія Дерикаптана, дуже складно встановити причину падіння літака за оприлюдненими відео авіатрощі.

Дерикаптан звертає увагу на те, що під час падіння один чи два двигуни працювали.

«Він падав пласким штопором. З плаского штопору цей літак ніяк не виводиться, – каже експерт. – На одному з оприлюднених відео чутно звук одного, чи двох двигунів. Звук то з’являється, то зникає. Це означає, що пілоти його не вимкнули. Мабуть, не намагалися і пожежу гасити», – каже Дерикаптан.

Експерт переконаний, що якщо ідеться про збиття літака ракетою комплексу С-200, то можна припустити, що вона вибухнула біля літака, оскільки у повітрі Ту-22М3 не розвалився.

«Може, була поломка в літака, а може, в нас з’явилася така зброя, яка здатна такі літаки уже збивати. Ми ж також літак А-50 не одразу (після початку повномасштабної війни - ред.) збивати почали», – каже Дерикаптан.

За його словами, навіть якщо такий літак як Ту-22М3 помітить, що по ньому спрацьовує ППО противника, маневрувати він не зможе. Максимум, що може застосувати для свого захисту – це теплові пастки.

Якщо катапультувалися, не факт, що літатимуть

За офіційною інформацією, троє з чотирьох членів екіпажу змогли катапультуватися і таким чином вижити. При цьому одного з них ще шукають. Ще один, четвертий член екіпажу, нібито командир, загинув.

«На цьому літаку стоїть катапультне крісло КТ-1М, розробки конструкторського бюро «Туполєв». Воно вважається не дуже надійним. При катапультуванні, при ударі, може статися компресійний перелом хребта. Там складна система, багато витяжних парашутів, стабілізуючих…», – каже експерт. Тому навіть якщо виживеш, не факт, що зможеш продовжити літати.

Нагадаємо, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.