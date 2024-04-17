Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті

За останні два роки все більше мешканців міста переходять на українську мову

Вадим Лях не дає шансів тим, хто досі чекає на Росію у місті

Мер Слов'янська Вадим Лях не володіє інформацією щодо місця перебування й діяльності Нелі Штепи, колишньої очільниці міста, якій інкримінують державну зраду. Про це він повідомив в інтерв'ю «Главкому».

Вадим Лях зауважив, що не зустрічав на вулицях Слов'янська Нелю Штепу, тому й не знає, де вона, і чим наразі займається.

Також голова міської військової адміністрації оцінив рівень проросійських настроїв у місті. За його словами, хоч у Слов'янську і є частка проросійсько-налаштованих мешканців, проте СБУ активно працює і виявляє місцевих зрадників. Зокрема тих, хто «здає» позиції ЗСУ.

«Часто це історія не про гроші, є «ідейні» люди. І мова не про вік. Бо є думка, що такі лише люди похилого віку. Ні. Є різні вікові категорії у цих «ідейних». Безумовно практика показує, що таких людей можна побачити. Приклад – захоплені міста, та ж Авдіївка, як ці «ідейні» дають інтерв’ю і розповідають, як вони чекали і дочекалися «звільнення». Це дуже сумно, але певний відсоток таких є. Це 10% чи 15%, сказати неможливо. Бо не факт, що з тих, хто евакуювався є ті, хто не підтримує російський режим», – пояснив очільник міста.

Водночас Лях наголошує: за останні два-три роки думка людей суттєво змінилася, тому тих, хто підтримує «русскій мір», або сумує за СРСР, стало значно менше. До того ж мер наголошує, що неможливо визначити, яка кількість проросійських мешканців виїхала з міста, а яка – залишилася.

Зазначимо, Київський районний суд Полтави доручив поліції розшукати колишню міську голову Слов'янська Донецької області Нелю Штепу, обвинувачену у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Нагадаємо, зранку в понеділок, 15 квітня, російська ракета влучила у центральну частину Слов’янська на Донеччині, пошкоджені багатоповерхівки.

До слова, на зведення фортифікаційних споруд поблизу Слов’янська минулого року було виділено майже 30 млн грн – лінія оборони розташована за 30 км від міста.