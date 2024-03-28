Буданов назвав найабсурдніший фейк, який про нього вигадали росіяни

Буданов розповів про дві версії фейку, які поширював ворог

Очільник розвідки зазначив, що попри усі намагання, Україна не зможе повністю зруйнувати лінію російської пропаганди

Кирило Буданов вважає, що найбільш абсурдним російським фейком про нього була інформація, що його вбили. Про це він сказав під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, передає Центр стратегічних комунікацій.

«З'явилися фото, де я разом із послом Японії і вони (росіяни – ред.) його розібрали, в мережі поширили це фото з такими приписками: «тут у нього такий нахил», «тут нема тіні». Тоді в пропагандистів було дві версії», – сказав Буданов.

Зокрема перша версія була про те, що Буданов «ледве живий, і у нього стоїть корсет», «його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав»

«Другий варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так», – зазначив очільник ГУР.

Кирило Буданов додав, що попри усі намагання, Україна не зможе повністю зруйнувати лінію російської пропаганди.

«У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу. Це ж ідея не тільки з Російської Федерації, але і від їх агентів впливу. Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу», – розповів очільник української розвідки.

Нагадаємо, у червні 2023 року російська пропаганда поширила вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та «завдає руйнівного ефекту» всередині країни.