Торік рівень бідності в Росії сягнув історичного мінімуму – Bloomberg
Росія вперше за понад 12 років оновила антирекорд
Рівень бідності у Росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум. Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що Росія наближається до президентських виборів у «хорошій» формі. Зараз Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родичам військовослужбовців.
Ідеться, що «суспільне невдоволення економікою майже не відчувається». З іншого боку – постійним джерелом економічного занепокоєння для Кремля залишається швидке зростання цін, яке «з'їдає» доходи росіян.
На противагу цьому зростання зарплат перевищує рівень інфляції. Наприклад, середньомісячна заробітна плата у 2023 році сягнула понад 74 тис. рублів ($814). Це приблизно на 30% вище, ніж два роки тому. Причому, до 2023 року в Росії вже довгий час не спостерігалося зростання реального наявного доходу на понад 5%.
Російський економіст Алекс Ісаков для Bloomberg сказав, що витрати на військові потреби Росія накопичила ще задовго до повномасштабної агресії. Але уряд таки може зіткнутися з ситуацією вибору між скороченням видатків або підвищенням податків. Адже з одного боку високі військові та соціальні виплати насправді можуть продовджити стимулювати зростання цін.
Ісаков доповнив, що з часом високі ціни та попит перевершать показники «вливання» грошей в конкретні сфери, себто пропозицію. Наприклад, річне зростання цін у лютому 2024 прискорилося в лютому до 7,7% з 7,4%.
Крім того, цьогорічний дефіцит федерального бюджету на кінець лютого уже становить 1,5 трлн руб – тоді як російський Мінфін запланував на увесь 2024 рік дефіцит розміром 1,6 трлн руб. Водночас грошові резерви вже скоротилися вдвічі.
Нагадаємо, у Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів.
Як повідомлялося, з січня по червень 2022 року в Росії суттєво зросла кількість дрібних крадіжок порівняно з тим же періодом минулого року. Суди у першому півріччі визнали винними у дрібних крадіжках 67 113 осіб – на 17% більше, ніж торік.
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