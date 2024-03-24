Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч

У Гвардійському під Сімферополем пролунали вибухи у районі нафтобази

У ніч на 24 березня, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Російські окупанти вкотре атакували Україну. Вибухи лунали і в Білгороді, окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 березня, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Україну

У ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.

Під час тривоги, близько 5:05, в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

Наймасованіша атака на Севастополь

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи, зокрема в тимчасово окупованому Севастополі.

Атака на Севастополь у ввечері 23 березня «була наймасованішою за останній час». Про це заявив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

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«Наші військові відбили атаку на Севастополь. Вона була наймасованішою за останній час», – зазначив губернатор, який раніше повідомляв, що над Кримом було нібито збито понад 10 ракет.

За словами Развожаєва, через потрапляння уламка ракети в торець будинку загинув 65-річний севастополець, а загалом від уламків постраждали чотири людини. Крім того, як стверджує «губернатор», у центрі Севастополя в будинках ударною хвилею вибито вікна. До того ж, у районі Сімферопольського шосе ракета влучила в будинок і не розірвалася.

Вибухи поблизу Сімферополя

Вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

За попередньою інформацією, пролунало щонайменше сім вибухів. Чотири – у Сімферопольському районі, а три – в передмісті Сімферополя.

Згодом канал повідомив про дим з боку селища Гвардійське та близько 20 вибухів. За даними телеграм-каналу, є влучання у нафтобазу.

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Офіційних коментарів ще немає. Також росіяни повідомили про перекриття Кримського мосту.

Білий дім назвав того, хто несе відповідальність за теракт під Москвою

Угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) несе повну відповідальність за теракт у торговому центрі «Крокус Сіті Хол». Про це повідомила офіційна речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

«ІДІЛ несе повну відповідальність за цю атаку. Жодної української участі не було», – сказала речниця.

Співробітники розвідки США мають дані про те, що афганська філія угруповання Ісламська держава ІД-Хорасан несе відповідальність за напад.

Вибухи в Білгороді

Увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих.

Міноборони РФ повідомляє, що 23 березня близько 23:00 було «припинено спробу» України атакувати об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Зазначається, що над Білгородською областю засобами ППО нібито знищено 19 реактивних снарядів. Водночас губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що біля Білгорода начебто збито 10 повітряних цілей.

Він додав, що в місті є двоє постраждалих, які отримали поранення від падіння уламків. За його словами, пошкоджено близько 10 будинків та автомобіль. У Білгородському районі, за словами Гладкова, пошкоджено чотири будинки.

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Мер Білгорода Валентин Демідов повідомив, що у місті аварійне відключення електроенергії на одному з проспектів та одній вулиці.

Байден затвердив бюджет і нагадав про допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату представників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню.

«Двопартійний законопроєкт про фінансування, який я щойно підписав, тримає уряд відкритим, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку. Ця угода являє собою компроміс, а це означає, що жодна зі сторін не отримала всього, що хотіла», – йдеться у заяві Байдена.

Водночас президент США наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена та закликав Палату представників ухвалити законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.

«Палата представників повинна прийняти двопартійний проєкт щодо національної безпеки для просування наших інтересів. Конгрес повинен прийняти двопартійну угоду про безпеку кордонів», – сказав Байден.