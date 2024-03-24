Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо

ППО збила над столицею близько 10 цілей

Окупаційна армія Росії проти 24 березня атакувала Київ ракетами – ППО збила близько 10 цілей. З однієї зі збитих ракет витекло токсичне паливо. Про це в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка Людмила Гаврилюк з місця падіння уламків ворожої ракети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Приїхали ДСНС і попросили відійти від місця падіння уламків російської ракети. На 500 метрів ми відійшли, тому що вони якраз починають забирати уламки і грузити їх до машини. Хочу пояснити, чому ми зараз у масках – тут іде витік ракетного палива, воно дуже токсичне. Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров'я маски. Тут доволі важко дихати навіть попри те, що ми зараз серед дерев», – розповіла вона.

Кореспондентка також зауважила, що на місці падіння дуже багато уламків ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Працює слідчо-оперативна група. Уламків десь 7-8 я нарахувала, це від однієї ракети. Поки не можуть сказати, який тип – чи це Х-55, чи Х-101. Тут повністю оточили периметр, де є уламки від ракети, але люди вже гуляють з собаками, тобто життя продовжується. Українці показують, що їх не зламати і росіяни вкотре воюють проти мирного населення», – розповіла Людмила Гаврилюк.

Вона також додала, що в іншому районі Києва пошкоджено фасад багатоповерхівки, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.