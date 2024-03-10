Росіяни поширюють фейк про поховання військових без органів в Одесі

Подібні фейки росіяни поширюють щонайменше з 2015 року

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що в Одесі ховають українських військових, органи яких начебто вилучили для майбутніх продажів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Зазначається, що відеозапис про це спочатку опублікували у TikTok із акаунту, який наразі видалений. Специфіка зйомки не дозволяє точно визначити місце і день запису.

Водночас, як зазначає Центр протидії дезінформації, таблички на могилах у відео підписані російською мовою, тоді як зараз підписи робляться виключно українською, що вказує на давність зйомки.

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Крім того, спільно з колегами СБУ в Центрі встановили, що подібні кадри поширюються щонайменше з 2015 року. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою «Чорна трансплантологія».

Нагадаємо, російська пропаганда стверджує, що з Харкова нібито евакуюють держустанови, вивозять архіви та експонати.

Як повідомлялося, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

До слова, за даними української розвідки, пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маніпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.