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«Завдає руйнівного ефекту». Буданов розповів про шкоду від Telegram

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Завдає руйнівного ефекту». Буданов розповів про шкоду від Telegram
Як зазначив керівник розвідки, за допомогою Telegram можна інформувати людей на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

За словами Буданова, Telegram «точно є проблемою» для України

Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та «завдає руйнівного ефекту» всередині країни. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, як передає Центр стратегічних комунікацій.

«Telegram, з погляду національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається», – заявив Буданов.

Керівник ГУР зауважив, що зараз Telegram читають усі й «він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут, всередині», але за допомогою нього можна інформувати людей на окупованих територіях.

Нагадаємо, народний депутат Микола Княжицький («Європейська солідарність») анонсував 21 березня законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ. За його словами, за два роки війни саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини. Депутат додав, що соцмережа «має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто Путін».

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До слова, у Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

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Теги: Кирило Буданов ГУР Telegram соцмережі розвідка

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