Військовий, який понад 600 днів провів у полоні, розповів про пережиті жахіття

За словами Юрія Гринаша, росіяни постійно били, морили голодом та знущалися

Військовий 24-ї ОМБр імені короля Данила Юрій Гринаш, який 648 днів провів у російських тюрмах, розповів про усі жахи полону. Про це пише «Еспресо.Захід».

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За словами Юрія Гринаша, росіяни постійно били, морили голодом та знущалися.

«Спочатку нас поставили на коліна, зв'язали руки стяжками і читали моралі: чого ви західні сюди лізете, ми місцеві, не хочемо вашої підтримки, не хочемо бути в Україні. Потім завезли в підвал. Роздягли, перевірили на татуювання. Питали хто де служив і чи брали участь в АТО. Одному чоловікові прострелили ногу лише за те, що він артилерист», – розповів військовий.

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Згодом військових помістили у Луганське СІЗО.

«Мені пощастило. Там було троє слідчих. Я потрапив до нормального ще. Нас з камери по декілька забирали на цілий день. Деякі хлопці потрапили до двох лейтенантів, вони казали, якщо ви, хлопці, заходите і бачите український прапор на підлозі, то значить, вам не пощастило. Мене теж кілька разів побили і змусили у двох відео знятися. А більше нічого», – розповів Юрій Гринаш.

Також військовий розповів про камери, в яких тримали чоловіків.

«Голодом нас морили. Загалом десь 5 ложок каші і шматок хліба. Каша теж ніяка: ні солодка, ні солена і чай такий. Це за один прийом їжі. На обід було перше і друге: суп і каша. Суп був такий, я пам'ятаю в грудні нам дали, що одна ложка їжі була там. Ставлення було дуже погане. Нас змушували постійно стояти», – додає Гринаш.

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Кожного ранку у камері була ранкова перевірка.

«Вони кожну камеру відкривали, виводили всіх. Поза камерою ми пересувалися тільки зігнуті, руки позаду. І один з них перевіряв камеру, а інші опитували. Було таке, що просто били. В мене таке рідко було. Раз на декілька місяців. Шокером по геніталіях. В нас тридцять людей туберкульозом захворіло. Через погані умови. Там була дуже велика сирість і холодно. Лікування не було». – йдеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.

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