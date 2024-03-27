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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому

glavcom.ua
У музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї стався теракт
фото з відкритих джерел

Методи російської пропаганди на прикладі теракту у «Крокус-сіті»

Про те як працює російська пропаганда на прикладі теракту у «Крокус-сіті».

Російська влада плодить про теракт у «Крокус Сіті» все більше і більше версій. Вже якогось мужика у синьому светрі витягли, щоб згодувати конспірологію власній опозиції, нам і заходу. Паралельно заявляють що теракт спільно планували США, Британія і Україна. Буде ще багато чого.

Хоча почалося все, звісно, з того, що терористи планували перейти через вікно на російсько-українському кордоні. Який, мабуть, спільно планували ФСБ та СБУ.

Якщо ви це все теж спостерігаєте і думаєте, що таке різноманіття маразму це баг, то ні. Це якраз план такий. Це свідомий вкид в інформаційне поле багатьох різних версій, тез і теорій. Які, насправді, не потрібно робити ані логічними, ані обґрунтованими. Головне – щоб люди підхоплювали і обговорювали.

Вони так вже робили з Боїнгом, аби приховати правду. І іспанський диспетчер, і український літак, і українська ППО, і пасажири вже були мертвими. Тоді вони у першу чергу намагалися переконати іноземну спільноту. Але правда все ж була встановлена.

Задач ж кейсі з «Крокусом» дуже проста: щоб і у Росії, і за її межами якомога менше обговорювали те, наскільки російська влада провалилася з цим терактом. Бо провал системи очевидний, вона продемонструвала наскільки вразлива, і тепер треба зробити все, щоб обговорюючи «український слід», «підступний Захід» і «мужика у светрі», менше казали про суть.

А суть історії проста: справжні терористи, якщо захочуть, у принципі можуть робити з російськими цивільними що хочуть. Бо діра у системі безпеки через війну в Україні, де зосереджені всі ресурси РФ, така, що Росія стала вразлива до асиметричних дій ІДІЛ чи інших подібних структур десь на рівні 90-х років.

Коли крім підстав ФСБ у країні була купа і справжніх терактів. Але і цю гарну для нас реальність і погану для Путіна він приховати не зможе. У першу чергу від того ж ІДІЛ. Бо вони якраз ситуацію розуміють пречудово.

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Джерело
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Теги: Україна пропаганда теракт росія

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Юрій Богданов

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