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Чому росіяни не виходять на протести проти війни – Буданов назвав дві причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому росіяни не виходять на протести проти війни – Буданов назвав дві причини
Для росіян армія – шанс отримати добре оплачувану роботу
фото з відкритих джерел

Для більшості росіян немає іншої роботи, крім як іти до Збройних сил

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав дві причини, чому в Росії не відбулись і не відбуваються протести у зв’язку з масштабними втратами на війні проти України. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Перша – моральна. Тому що Росія – реально країна рабів. А друга причина – це те, що на цьому всі заробляють. Для більшості росіян немає іншої роботи, крім як іти до Збройних сил», – пояснив Буданов.

Очільник ГУР також зауважив, що спроби Росії розширити коло союзників в Африці, Азії та Латинській Америці не мали успіху.

«Коло країн, які співпрацюють з росіянами, в принципі стале і особливо не змінюється. Основний, скажімо так, військовий союзник РФ – це Північна Корея, яка постачає їм величезні обсяги озброєння. Для росіян це критично важливо – воювати без цього їм буде дуже важко. Критично важко», – резюмував Кирило Буданов.

Раніше Буданов оцінив рейд добровольців до Росії. 

До слова, громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Частка тих, хто все одно відправив би танки та полки в Україну, як і раніше, вище – 49%. Однак «партія війни» стискається: у березні 2022 року «не стали скасовувати» рішення Путіна 57%, під час мобілізації частка таких опустилася до 51%, а тепер впала нижче половини.

Читайте також: Росіяни готуються до затяжної війни: красномовні результати опитування
Теги: росія Північна Корея озброєння Кирило Буданов росіяни

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