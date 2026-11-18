Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав сержантів Збройних сил України з професійним святом, наголосивши на їхній ключовій ролі у забезпеченні боєздатності підрозділів, підтримці дисципліни та ухваленні оперативних рішень безпосередньо на полі бою.

«На них тримається бойовий хребет армії. Вони оперативно ухвалюють рішення там, де немає часу на роздуми», – написав Буданов у Facebook, вітаючи військовослужбовців із Днем сержанта ЗСУ.

За словами керівника ОП, сучасні сержанти несуть значно вищий рівень відповідальності, забезпечуючи виконання командирських рішень у бойових умовах та підтримуючи дисципліну особистим прикладом.

«Сьогодні сержанти – це якісно новий рівень відповідальності, за якого людина тримає дисципліну власним прикладом і стає найнадійнішим містком між наказом командира і реальністю на полі бою», – наголосив він.

Нагадаємо, День сержанта Збройних сил України відзначають щороку 18 листопада. Свято встановлено указом президента №153/2019 від 19 квітня 2019 року на знак визнання професіоналізму, відповідальності та мужності сержантів і старшин українського війська. Розвиток професійного сержантського корпусу є одним із напрямів реформування ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.