НАТО відповіло на вимоги Росії стосовно Фінляндії та України

Фінляндія приєдналася до Альянсу одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард назвала абсурдними вимоги Росії щодо Фінляндії та статусу України. Вона наголосила, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО став наслідком повномасштабного вторгнення РФ. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами, після зустрічі європейських міністрів закордонних справ, пише «Главком».

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо вимог Володимира Путіна стосовно європейської безпеки, Стенергард зауважила, що не чула про такі офіційні вимоги, а інформацію, яка з’явилася в медіа, назвала чутками.

«Це чутки, які з’явилися в інформаційному просторі. Звісно, значною мірою вони абсолютно абсурдні», – заявила очільниця шведського МЗС.

За словами Стенергард, Швеція та Фінляндія приєдналися до Альянсу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона наголосила, що НАТО є оборонним союзом і не прагне війни, однак потребує сильного стримування, щоб гарантувати безпеку своїх членів.

«Те, що Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, стало наслідком повномасштабного вторгнення Росії. Це Путін сам спричинив», – заявила міністерка.

Заява пролунала після публікації німецького видання Bild, яке повідомило про нібито російські пропозиції щодо врегулювання війни. За даними журналістів, Москва начебто готова вивести війська з невизнаного Придністров’я та забрати ядерну зброю з Білорусі в обмін на вихід Фінляндії з НАТО.

Варто нагадати, що Росія заявила, що нібито не висувала вимог щодо виходу Фінляндії чи будь-якої іншої країни зі складу НАТО під час переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков.