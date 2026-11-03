Окупанти вдарили по автозаправному комплексу на Рівненщині: є постраждалий
Постраждалому надають необхідну медичну допомогу
Сьогодні, 3 листопада, російський безпілотник атакував автозаправний комплекс «Укрнафти» у Рівненській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».
«Російський дрон ударив по автозаправному комплексу «Укрнафти», що входить до групи «Нафтогаз», на Рівненщині. Постраждав оператор АЗК. Йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок атаки загиблих немає.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через атаки російської терористичної армії було пошкоджено автозаправний комплекс «Укрнафти». Унаслідок атаки працівники та відвідувачі не постраждали.
До слова, одне з ранкових влучань 23 вересня російського безпілотника у Києві припало на територію автозаправної станції на Харківському шосе. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала АЗС UPG та розташована поруч автомийка.
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