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Окупанти вдарили по автозаправному комплексу на Рівненщині: є постраждалий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по автозаправному комплексу на Рівненщині: є постраждалий
Наслідки російської атаки на автозаправний комплекс
фото: NaftogazUA/Telegram

Постраждалому надають необхідну медичну допомогу

Сьогодні, 3 листопада, російський безпілотник атакував автозаправний комплекс «Укрнафти» у Рівненській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Російський дрон ударив по автозаправному комплексу «Укрнафти», що входить до групи «Нафтогаз», на Рівненщині. Постраждав оператор АЗК. Йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок атаки загиблих немає.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через атаки російської терористичної армії було пошкоджено автозаправний комплекс «Укрнафти». Унаслідок атаки працівники та відвідувачі не постраждали.

До слова, одне з ранкових влучань 23 вересня російського безпілотника у Києві припало на територію автозаправної станції на Харківському шосе. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала АЗС UPG та розташована поруч автомийка.

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Теги: Нафтогаз України Укрнафта війна АЗС Рівненщина

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