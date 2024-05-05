Був організатором катівні: розвідка розповіла подробиці ліквідації колаборанта в Бердянську

Євген Ананьєвський був причетний до тортур над українськими полоненими

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 5 травня вибухнув автомобіль Ford Kuga. Машина належала Євгену Олександровичу Ананьєвському, який був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де обіймав свою окупаційну посаду. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано.

Раніше стало відомо, що у тимачасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot. Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ.

Також повідомлялося, що партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську.