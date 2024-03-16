Партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську

Унаслідок диверсії п’ятеро окупантів отримали поранення

Учора, 15 березня, поруч із «виборчою дільницею» на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині пролунав вибух. У той момент там патрулювани окупанти, серед них є поранени. Про це повідомив Центр національного спротиву в Telegram.

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Партизани руху опору вчинили успішну диверсію приблизно о 15:00. Унаслідок цього п’ятеро окупантів отримали поранення й були доправлені до шпиталю.

«Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення «виборів» у місті, дозволивши лише «голосування» за місцем проживання», – зазначає Центр нацспротиву.

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Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Україні планують теракти у період проведення так званих «виборів» президента РФ. Партизани попередили українців в окупації про можливі провокації окупантів.

Зазначимо, що РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триває три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

До слова, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії.