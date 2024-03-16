Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську
Партизани влаштували вибух поблизу «виборчоі дільниці» у Скадовську
фото з відкритих джерел

Унаслідок диверсії п’ятеро окупантів отримали поранення

Учора, 15 березня, поруч із «виборчою дільницею» на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині пролунав вибух. У той момент там патрулювани окупанти, серед них є поранени. Про це повідомив Центр національного спротиву в Telegram.

Партизани руху опору вчинили успішну диверсію приблизно о 15:00. Унаслідок цього п’ятеро окупантів отримали поранення й були доправлені до шпиталю.

«Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення «виборів» у місті, дозволивши лише «голосування» за місцем проживання», – зазначає Центр нацспротиву.

Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Україні планують теракти у період проведення так званих «виборів» президента РФ. Партизани попередили українців в окупації про можливі провокації окупантів.

Зазначимо, що РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триває три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

До слова, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії. 

Читайте також: Сенс безсенсових виборів у РФ
Теги: вибори Херсонщина вибори в Росії окупація партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморіал на честь героїчного опору жителів Корюківщини нацистським окупантам у місті Корюківці
Роковини Корюківської трагедії. Нацисти здійснили масовий злочин проти людства
1 березня, 13:06
РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року
Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти
Вчора, 09:33
Велика Британія рішуче засуджує Росію за проведення президентських виборів в Україні
Вибори на окупованих територіях: Велика Британія зробила заяву
Вчора, 08:17

Події в Україні

На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
Партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську
Партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську
У боях за Україну загинув доброволець з Німеччини
У боях за Україну загинув доброволець з Німеччини
Зеленський оприлюднив відео до роковин удару по драмтеатру в Маріуполі
Зеленський оприлюднив відео до роковин удару по драмтеатру в Маріуполі
Росіяни готують новий наступ? ЗСУ оцінили загрози
Росіяни готують новий наступ? ЗСУ оцінили загрози
Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені
Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
12K
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
7068
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
4254
Ракетний удар по Одесі: загинули ексзаступник мера та командир батальйону «Цунамі»
3562
Ракетний удар по Одесі: влада повідомила про загиблих (оновлено)
3538
Укргідрометцентр повідомив про небезпеку на Київщині

Новини

Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua