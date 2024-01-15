У Мелітополі партизани підірвали автомобіль з окупантами – розвідка

За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot.

Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ. На місце виїхали медики, але, за попередньою інформацією розвідки, «лікарі знадобилися не всім».

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Точна кількість загиблих і поранених російських військових уточнюється, додали в ГУР. Прилеглі до місця події вулиці перекрили окупанти.

Нагадаємо, партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані.

Також українські партизани під час розвідки на аеродромі у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, виявили зенітно-ракетний комплекс «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві.

До слова, партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора.