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У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Після вибухів мешканці міст фіксували загоряння

2 травня близько 20:15 у Маріуполі пролунав вибух, після чого з'явився густий стовп диму. Місцева окупаційна влада намагається вигадати причину займання, на кшталт «горів очерет». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Згодом, близько 21:17, у Маріуполі знову чули гучні непоодинокі вибухи. 

«Три вибухи. Не чутно на Лівобережному. Один звук виходу, два по характеру сході на приліт», – зауважив радник мера міста. О 21:40 він додав, що Маріуполь знову не спить. Деталі пообіцяв розповісти згодом.

«В окупантів стандартно ППО. А ми шукаємо «камыш», – зазначив Петро Андрющенко.

Місце вибуху у Маріуполі
Місце вибуху у Маріуполі
фото: Андрющенко Time

Про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську повідомила начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

«Пожежа у Бердянську. Близько 20:20 мешканці Бердянська чули вибух, після чого вогонь розгорівся локаційно в мікрорайоні Колонія», – йдеться у дописі.

Місце вибуху у Бердянську
Місце вибуху у Бердянську
фото: Андрющенко Time

До слова, окупанти запустили перший поїзд залізницею, яку будують на окупованій частині Донецької області. Вона має з’єднувати Крим та Ростов-на-Дону. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі триває 799 день повномасштабного вторгнення. Протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: пожежа вибух Маріуполь окупанти 2 травня колонія влада радник ворог

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